Mãe se desculpa após discussão dentro de avião e diz que filho fez ‘birra ridícula’

Segundo ela, não foi ela quem fez o registro, já que estaria ocupada tentando conter o que chamou de "birra ridícula" do menino

Folhapress - 06 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

LEONARDO VOLPATO – A briga num avião após uma mulher não aceitar trocar de assento com uma criança continua repercutindo. Após entrevista da mineira Jennifer Castro na Globo, agora foi a vez de a mãe do menino de 4 anos se pronunciar.

Em depoimento exibido pelas redes sociais do colunista Leo Dias, Aline, mãe de Arthur, se desculpou com Jennifer pela exposição. Segundo ela, não foi ela quem fez o registro, já que estaria ocupada tentando conter o que chamou de “birra ridícula” do menino.

“Foi uma birra ridícula. Não vi gravação de vídeo, pois estava o tempo todo fazendo meu filho parar de chorar, pois sei que é irritante”, começou.

Segundo Aline, o garoto queria ficar perto da avó, que estava ao lado de Jennifer. Por isso, antes de ela chegar, o menino estava sentado na janela tirando fotos.

“Ele já voou de avião e nunca fez essas coisas. Eu na hora pedi desculpas e tirei ele do assento dela”, contou.

Após o caso viralizar, Jennifer ganhou mais de 1 milhão de seguidores e um forte apoio popular. “Estou vindo aqui para pedir desculpa para a Jennifer, pois ela foi exposta por uma birra de uma criança”, completou.

MEDIDAS CABÍVEIS

Mais cedo, em entrevista no Encontro (Globo), a mineira Jennifer disse que foi xingada pela mãe da criança e que ficou com medo de apanhar dentro do voo. Ela também contou que cogita abrir um processo após ser exposta.

“As medidas cabíveis já estão sendo tomadas”, disse. “Ela [mãe da criança] falava de um jeito preconceituoso. Perguntou se eu tinha deficiência, me chamava de imbecil. Queria briga. Estou com medo da minha segurança e que façam algo com a minha família”, comentou ao vivo para Patrícia Poeta.