Músico anapolino se destaca tocando ao lado do sertanejo Murilo Huff

O músico anapolino Lucas Ramos, de 28 anos, vem destacando no universo sertanejo ao lado do cantor nacional Murilo Huff. Ele começou a tocar com 13 anos. Já aos 17, iniciou o trabalho com grandes nomes do mundo musical.

Nesse tempo de carreira, o musicista já integrou as bandas de diversos cantores, como Thiago Brava, Santorine, Hugo Henrique e PH e Michel.

Hoje, o músico Lucas Ramos integra a banda do cantor Murilo Huff, há quase um ano. Para esse artista ele toca instrumentos como violão e guitarra.

Ao Portal 6, o anapolino diz que realiza um sonho. ”Sempre gostei de tocar e somar com meu trabalho, e isso sempre foi meu plano e projeto. Estou muito feliz com tudo isso”, contou o músico.

No dia 15 de abril, Lucas Ramos virá para Anápolis com o cantor para realizar o primeiro show na cidade.

Além do sertanejo, o evento “Pra Ouvir Tomando Uma – A Festa”, contará ainda com a presença do artista conhecido como Baile do Mário.