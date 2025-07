Supermercado de Anápolis fecha as portas e deixa funcionários apreensivos

Marca do comércio varejista é uma das mais tradicionais da cidade

Karina Ribeiro - 08 de julho de 2025

Imagem mostra unidade do Supermercado Atende Mais fechada. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

A unidade do Supermercado Atende Mais, no Jundiaí, está com as portas fechadas. A informação de funcionários é de que o último dia em que o estabelecimento – que fica localizado em frente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- teria funcionado normalmente foi no sábado (05).

Outro ponto levantado por um colaborador, que não quis se identificar, é que ninguém os havia procurado para esclarecer sobre pagamento ou mesmo rescisão de contrato. A marca de comércio varejista é uma das mais tradicionais da cidade.

O Portal 6 entrou em contato com dois funcionários administrativos da empresa para entender o que motivou o fechamento, mas até o momento não foi atendido.

Mais informações a qualquer momento.

Colaborou Davi Galvão