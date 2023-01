Alunos de medicina pedem ajuda a Anitta e Casimiro após calote em Formatura da USP

(FOLHAPRESS) – Cada um luta com as armas que têm e os alunos de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) foram às redes pedir ajuda a Anitta e Casimiro após levaram um calote de R$ 900 mil de uma colega, que pôs em risco a realização da festa de formatura de turma. Em posts bem-humorados, os estudantes convidam a cantora e o influenciador a colaborar, de alguma forma, com a comemoração pela conclusão do curso.

O recado é direto e reto: “Anitta, faça alguma coisa pela turma 106”, escreveram, na foto compartilhada no Instagram, onde também foram adicionadas graças como as imagens da artista em três figurinos diferentes, com o comentário: “Escolhendo lookinho para a festa”. Os alunos marcaram o perfil de Anitta e deram início a uma campanha pelo compartilhamento da mensagem “até chegar nela”.

A mesma estratégia havia sido adotada um dia antes, neste sábado (21), quando a Comissão de Formatura da turma fez uma postagem convidando Casimiro e sua esposa à festa. “Casimiro, você não convidou a gente pro seu casamento. Mas a turma 106 gostaria de convidar vc e a Ana Beatriz para a nossa formatura”, diz a postagem, numa referência à festa de casamento do influenciador, em 2022. “Mas, pra isso, precisamos que tenha uma formatura kkk, por favor, ajuda a gente!”.