Mulher que viralizou ao não ceder assento vai processar mãe após exposição

Mulher recebeu onda de apoio após vídeo vídeo viralizar nas redes sociais

Folhapress - 06 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Jeniffer Castro, mulher que viralizou ao não ceder assento para criança em avião, em entrevista ao Encontro (Globo).

“Eu entrei no avião e a criança estava no meu lugar. Eu cheguei: ‘olha, esse é meu assento.’ Eu esperei ele sair. Um rapaz que estava no corredor falou assim: ‘troca com ele. Você senta no corredor e ele senta no seu lugar.’ E eu falei não […] Ele chorou o voo inteiro. Acho que uns 50 minutos, em voo do Rio a BH. Ela [mãe] foi muito sem educação.”

Passageira, que ganhou um milhão de seguidores após polêmica, confirmou que vai processar a mãe de criança após exposição nas redes sociais. A identidade da responsável pela gravação dentro da aeronave ainda não foi revelada. “Todas as medidas foram tomadas”, garantiu, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta.

“Ainda bem que estão apoiando. Eu estou vendo todos os comentários, alguns haters também. Eu ainda não sei o que estou sentindo. Eu ainda estou tentando processar tudo, porque o que eu passei não foi fácil. Eu fiquei com medo de virem para cima de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei não responder, para não chamar mais a atenção do pessoal.”

Jeniffer foi filmada por uma passageira revolta por não aceitar ceder assento na janela de avião a uma criança. Ela foi acusada de não ter “empatia”, aparece de fones de ouvido ignorando as reclamações da mãe.

TROCA NÃO É OBRIGATÓRIA

Trocar de assento em voos não é obrigatório a não ser em raras exceções, conforme explicou o colunista do UOL Alexandre Saconi. Geralmente, ligadas à segurança de voo ou em cumprimento de regras específicas.

Regulamentações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determinam que passageiros com menos de 16 anos estejam acompanhados ao menos de um adulto responsável durante o voo, mesmo que não marquem o assento com antecedência. Isso não significa o direito a ser na janela, podendo ser em qualquer poltrona do voo, desde que lado a lado.