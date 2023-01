Aplicativo que mostra horários e os ônibus de Anápolis em tempo real sai do ar 

Desde a última sexta-feira (20) quem tenta consultar os horários e os ônibus de Anápolis em tempo real pelo SimAps não consegue.

Isso porque o serviço saiu do ar após um imbróglio que envolve a Agência Reguladora Municipal (ARM) e a empresa que desenvolveu o aplicativo.

O contrato entre as partes terminou no final do ano passado e não houve renovação nem licitação para uma nova responsável assumir o SimAps.

Além de mostrar os horários e os ônibus em tempo real, o aplicativo também serve para a ARM manter contato com os usuários e fiscalizar a Urban.

O Portal 6 questionou a Prefeitura de Anápolis se existe uma previsão de retorno para o SimAps, mas não obteve resposta até o momento.

Robson Torres, presidente da ARM, afirma que a autarquia busca acesso ao código-fonte do aplicativo para viabilizar a restauração do serviço.

“Estamos tomando todas as medidas emergenciais para restabelecimento do SimAps. Se necessário, vamos à Justiça”, destacou em conversa com a reportagem.