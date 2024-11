Peça de teatro +18 promete esquentar a noite em Anápolis

Apresentação acontece no auditório do Centro Administrativo Adhemar Santillo, nova sede da Prefeitura onde funcionava a antiga Câmara, e tem entrada gratuita

Isabella Valverde - 29 de novembro de 2024

A peça Gisberta é um dos destaques da 27ª Mostra de Teatro de Anápolis.

Em uma sessão intimista, às 00h, no auditório do Centro Administrativo Adhemar Santillo, “Gisberta” promete surpreender os anapolinos.

O grupo paraibano Cara Dupla Coletivo de Teatro traz para o Centro-Oeste brasileiro uma obra que homenageia a brasileira Gisberta Salce, mulher trans e imigrante brasileira, que fugiu do Brasil nos anos 80, após uma sequência de casos de homicídios contra pessoas trans em São Paulo.

Gisberta foi cruelmente assassinada na cidade de Porto, capital portuguesa, aos 45 anos de idade, tornando-se um grande ícone da luta LGBTQIAP+ em Portugal.

“Gisberta” é um monólogo que cruza as vivências de Salce com as da própria atriz, Letícia Rodrigues, também mulher trans, em cenas emocionantes que retratam não só as angústias e violências enfrentadas pelas pessoas trans e travestis, mas também as alegrias da vida, como os shows transformistas que Gisberta fazia.

A peça tem classificação indicativa para maiores de 18 anos e será apresentada gratuitamente no auditório do Centro Administrativo Adhemar Santillo, nova sede da Prefeitura onde funcionava a antiga Câmara Municipal.

A 27ª Mostra de Teatro de Anápolis é uma realização da Prefeitura Municipal de Anápolis, em parceria com a Produtora Art Vídeo e produção da Território Cultural.