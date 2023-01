Divulgado o resultado de DNA das colegas de trabalho que viraram mais que amigas

A vida de duas colegas de trabalho da cidade de New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos, mudou após a divulgação do resultado de DNA que elas fizeram para descobrir se eram ou não irmãs.

Ao programa “Good Morning América”, Julia Tinetti, de 31 anos, e Cassandra Madison, de 32, contaram que tudo teve início quando começaram a trabalhar em um bar da cidade e logo criaram uma grande conexão.

“Começamos a sair. Saíamos para beber, para jantar. Começamos a nos vestir da mesma forma”, contou Tinetti sobre a amizade.

“Eu pensei que ela era legal”, disse Madison. “Nós meio que acertamos imediatamente, foi muito natural”, completou.

Após diversos comentários sobre as semelhanças físicas, elas resolveram investigar se havia parentesco.

Adotadas, as amigas compararam os papéis da adoção, mas as informações dos documentos não batiam. As cidades e os sobrenomes eram diferentes.

No entanto, durante uma festa de Natal, Madison, questionou a mãe adotiva, que revelou quem era o pai biológico.

Em contato com ele, a mulher perguntou se o casal não havia dado outros bebês para a adoção além dela.

Relutante, o homem admitiu que havia sim dado outro bebê, pois tanto ela quanto a irmã haviam nascido em “um momento difícil” para o casal.

Convencida de que Tinetti era a irmã perdida, elas fizeram o teste de DNA que sim confirmou o parentesco entre as duas.