Fazendeiro de Goiás passeia com carrão de R$ 3,5 milhões e deixa youtuber realizar sonho

O fazendeiro de Goiás, Vinicius Candido, vem ganhando notoriedade nas redes sociais após deixar um tiktoker realizar o sonho de poder andar em um carrão avaliado em R$ 3,5 milhões.

O empresário é de Morrinhos, no Sul do estado, mas foi flagrado pelo criador de conteúdo pilotando a Lamborghini em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

No vídeo publicado na conta do TikTok do influencer Jonathan Simquini, Vinícius está parado no sinaleiro, até que é surpreendido.

O agropecuarista então permite que o criador de conteúdo, que fazia uma live nas redes sociais, entre no veículo para mostrar o interior e é neste momento que ele revela ser de Goiás.

No vídeo, o fazendeiro conta ainda que comprar o carrão foi a realização de um antigo sonho que pôde ser conquistado com muito trabalho.

Para deixar um conselho, Vinicius Candido, que foi candidato a vice-prefeito de Morrinhos em 2020, fala aos seguidores do influencer que para conquistar um veículo como aquele basta economizar.

“É só economizar, trabalhar muito. Cada R$ 1 que você ganha, você gasta só R$ 0,60, o resto você guarda. Aí vão aparecendo as oportunidades de trabalho, as oportunidades que você compra, vende, compra, vende e aí você vai crescendo na vida”, afirmou.