Divulgada lista de ganhadores de R$ 200 mil da última Nota Fiscal Goiana; veja nomes

Além dele, 157 consumidores de diferentes municípios foram contemplados com iniciativa

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2024

Nota Fiscal sendo emitida. (Foto: Reprodução)

Um morador de Inhumas foi o principal campeão do sorteio de novembro da Nota Fiscal Goiana. Alex Moreira Gonzaga levou o prêmio de R$ 50 mil no programa vinculado à Secretaria de Economia do Governo de Goiás.

A organização do sorteio informou que o ganhador concorreu com 22 bilhetes, destacando a fidelidade do felizardo com a ação premiadora, por estar inscrito no programa desde o lançamento, em 2015.

Os prêmios de R$ 10 mil saíram para Rildemar de Oliveira Gomes (Aparecida de Goiânia), Rafael Ravagnani Dias (Goiânia), e Wilson de Assis Gomes (Trindade).

Já os prêmios de R$ 5 mil ficaram com outros quatro inscritos no programa: Alisson Lopes Farias (Luziânia), Jefferson Freitas Costa (Goiânia), Caroline Sousa Goulart (Goiânia), Adriana Severich Franco (Quirinópolis).

Ao todo, foram 158 premiados, com valores de R$500 a R$ 50 mil. A lista completa dos sorteados está no site do programa.

Os ganhadores têm prazo de 90 dias para pedir o resgate dos prêmios após a publicação da lista no Diário Oficial do Estado (DOE), o que deve ocorrer na próxima semana.

A solicitação deve ser feita exclusivamente no site do programa e os valores são repassados para a conta bancária do ganhador.

No sorteio de dezembro, além do prêmio de R$ 400 mil, haverá três premiações de R$ 20 mil, quatro de R$ 10 mil, 50 de R$ 2 mil, e 100 de R$ 1 mil.