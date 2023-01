Antes e depois de tatuagem chama atenção após jovem relatar o que deu errado

Uma jovem criou coragem e contou no Facebook sobre a tristeza que enfrenta diariamente após tentar fazer uma difícil cobertura de tatuagem e dar ainda mais errado e o caso chamou atenção.

A moça explicou que, ao fazer 18 anos, quis tatuar um gato preto no seio. Porém, já mais velha, decidiu cobrir o antigo desenho e pagou por uma arte com flores roxas. Ao The Sun, ela contou que estava extremamente entusiasmada.

“Pedi que fossem feitas as rosas de estilo tradicional, na cor púrpura escura, de uma forma que pudesse cobrir totalmente o gato. O tatuador começou fazendo a rosa com a cor errada, mas por alguma razão decidiu optar por um visual de aquarela sem me dizer”, contou.

Como a arte foi realizada no peito da cliente, só foi possível visualizar o “estrago” depois de concluído. A jovem afirmou ter ficado devastada. No entanto, só chorou quando chegou em casa.

Um internauta revoltado comentou na publicação: “por favor, diga-me que não o pagou por isto” , e a moça respondeu: “eu paguei a ambos tatuadores [o artista do gato e o artista da cobertura] e só chorei em casa porque não queria fazer com que eles se sentissem mal”.

Uma série de comentários desejando forças e que ela encontre um bom profissional foram deixados na publicação. Veja o antes e depois!