Homem recebe a notícia de que só tem mais dois meses de vida e decide como se despedir

O que você faria se descobrisse que só possui mais dois meses de vida? Rob Hale, de 33 anos, decidiu organizar um “funeral vivo”, para poder de despedir dos amigos e parentes.

O morador de Thornbury, na Inglaterra, tem leucemia, mas recebeu o diagnóstico terminal pouco antes do Natal de 2022. Ele descobriu a doença em abril de 2021, após contrair Covid-19.

“Foi devastador”, disse Rob ao Daily Mail, após receber a informação de que teria apenas alguns meses de vida.

Para a despedida, o paciente providenciou um grande evento que contou com buffet, espaço para crianças, além de um livro onde os amigos e parentes poderiam escrever memórias boas que haviam vivido com ele.

De acordo com Rob, a ocasião foi “melhor do que poderia ter esperado”. Ele contou que teve a ideia para poder reunir as pessoas e vê-las.

“Eu sabia que, em algum momento, eu ia ter esse funeral, mas eu também sabia que muitas das pessoas que poderiam comparecer, eu provavelmente não vou conseguir ver antes de eu realmente morrer.