Ruan Monyel - 06 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/AQUISEFAZOFICIAL)

A umidade nas paredes é um problema comum em muitas casas, causando manchas e bolhas na pintura, além de trazer riscos à saúde.

A presença constante de umidade faz com que mofo, bolor e outros agentes nocivos tomem conta do ambiente, gerando possíveis problemas respiratórios.

Mas, para acabar de vez com isso, existe uma massa caseira que blinda as paredes da sua casa, sem precisar gastar com uma reforma completa.

Pedreiro ensina como acabar com a umidade de parede de forma simples e sem gastar com obra

Quem sofre com paredes úmidas em casa sabe como esse probleminha extremamente comum pode ser uma verdadeira dor de cabeça.

Muitas pessoas que enfrentam esse incômodo acreditam que a única solução é recorrer a reformas caras e demoradas, quando, na verdade, a solução é mais simples do que se pensa.

Existe uma técnica simples, compartilhada por um pedreiro experiente em seu canal no YouTube (Aqui Se Faz Oficial), que promete eliminar a umidade de paredes sem a necessidade de grandes reformas.

Segundo o profissional, antes de replicar o truque, é importante investigar a causa da umidade e, caso haja infiltração, buscar resolver o problema antes.

Além disso, o pedreiro explica que existem alguns tipos de umidade e que a solução mais eficaz varia de acordo com cada um deles.

Caso a parede esteja esfarelando muito, o profissional aconselha o uso do produto Endure Slim, encontrado em casas de material de construção.

E, caso a parede esteja esfarelando pouco, o que acontece muito em ambientes internos, o profissional aconselha dissolver o produto em água antes de usá-lo.

Em ambos os casos, depois da secagem do produto, é hora de aplicar uma massa polimérica caseira, feita com AC3, água e 500 ml de Mazatop, Sikatop 100 ou Vedatop 100.

Assim, seus problemas com a umidade serão resolvidos sem a necessidade de grandes reformas, deixando sua parede novinha. Veja o vídeo:

