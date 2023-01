Investimento em Anápolis pode agilizar entrega de compras pela internet em todo o Centro-Oeste

A construção do novo Centro Internacional dos Correios (CEINT) em Anápolis deve agilizar a entrega de compras pela internet para os cidadãos do município e para todo o Centro-Oeste.

A estrutura é inédita na região e deve atrair muitos produtos que hoje passam primeiro por estados do Sudeste do país. A nova unidade, que foi lançada em dezembro, no DAIA, deve atrair para si várias encomendas internacionais.

“O centro internacional recebe encomendas do AliExpress, Shein, entre outros, e o destinatário final vai ter um benefício porque os Correios envia para tratamento no ponto mais próximo”, explicou o diretor do Porto Seco, Everaldo Fiatkoski, ao Portal 6.

O diretor destacou que, mesmo indiretamente, o CEINT trará também benefícios no quesito logística para compras pela internet. Isto é, valores de fretes poderão ser menores.

“O conceito de logística é que, quanto maior o volume, menores são os custos proporcionais, então com o aumento da malha logística a tendência é haja redução nos fretes inclusive para outras empresas”, apontou.

Diariamente, os Correios esperam que a nova unidade possa atender aproximadamente 300 mil remessas de importação. A expectativa é que a unidade passe a operar a partir do segundo semestre deste ano.

Inicialmente, a estatal espera gerar aproximadamente 400 empregos diretos. A obra foi lançada ainda na gestão de Jair Bolsonaro. Só existem estruturas semelhantes a esta no Brasil em Curitiba, Rio de Janeiro e Valinhos (SP).

A construção, segundo divulgado pelos Correios, vai custar cerca de R$ 37 milhões. Clique aqui e veja a maquete do novo espaço.