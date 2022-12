Assinatura de contrato para instalação do Centro Internacional dos Correios em Anápolis tem data marcada

Será assinado nesta terça-feira (27), na Agência dos Correios do DAIA, o contrato de locação do imóvel que sediará o Centro Internacional dos Correios (CEINT), que deve ser em breve implantado em Anápolis.

Além da assinatura do documento, o presidente da companhia, Floriano Peixoto, virá acompanhado do superintendente Estadual dos Correios em Goiás, Frank Moura, de representantes do Grupo Porto Seco Centro-Oeste e da Receita Federal para também apresentarem a maquete do projeto.

A expectativa é de que o novo Centro Internacional de Anápolis conte com a capacidade para por dia ser responsável por aproximadamente 300 mil remessas de importação.

Ademais, o projeto também prevê que o CEINT assuma a responsabilidade da nacionalização e expedição de todos os objetos que forem postados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Atualmente, os Correios também contam com outros centros internacionais, distribuídos pelo país e estando presentes na cidade de São Paulo, em Valinhos (SP), no município do Rio de Janeiro, assim como em Curitiba (PR).

A nova instalação em solo goiano permitirá que a estatal amplie ainda mais o parque operacional e possa assim trazer mais qualidade para os serviços oferecidos, seja para a capacidade produtiva, ou até mesmo para a própria rotina de entrega da carga internacional.