Jovem explica a condição da namorada que parece ter apenas 8 anos

Um jovem britânico comentou como é conviver com uma grande amiga, que sofre com uma doença que a faz parecer ter oito anos de idade, mesmo tendo 23.

Dan Swygart explicou que conheceu Shauna Rae através do documentário dela – onde foi relatado sobre as dificuldades que a moça enfrenta. Segundo a jovem, tudo foi ocasionado por causa de um tumor na infância.

O câncer cresceu e comprometeu a região do cérebro responsável pelo desenvolvimento do corpo. Por essa razão, esteticamente, Shauna aparenta ser muito nova e sofre preconceitos com isso.

Dan, que é digital influencer, aproveitou o poder de fala para enfatizar o quanto as pessoas são maldosas com a amiga, Shauna. O rapaz confessou ser encantado por ela, apesar de ainda não terem assumido nenhum envolvimento íntimo.

Segundo Dan, Shauna se sente receosa de se envolver com outros jovens, pois é sempre vista com maus olhos, por conta da divergência física.

“É importante reconhecer sua deficiência e olhar além disso. Assim que você diz que ela não pode ter uma conexão do mundo real com outra pessoa, você a desumaniza. Ela é um ser humano. Ela merece ter relacionamentos e conexões com quem ela quiser”, enfatizou.

“Não posso acreditar que algumas pessoas negam o direito dela de ter uma amizade e uma conexão com mais alguém”, pontuou o rapaz.