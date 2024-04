Dica certeira para limpar o colchão branco que está com amarelado

Existe uma mistura simples capaz de remover o amarelado e recuperar a cor branca do móvel

Ruan Monyel - 28 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicasemcasa_/@neia.maciell_)

Manter o colchão limpo e impecável não só contribui para uma excelente noite de sono, mas também pode prolongar a vida útil do mesmo.

É comum que, ao longo do tempo, os colchões brancos acumulem manchas amareladas, essas marcas não só comprometem a estética do móvel, mas também podem ser fonte de ácaros e bactérias, prejudiciais à saúde.

Felizmente, há uma mistura simples e eficaz para remover o amarelado e recuperar a cor branca do objeto, garantindo um sono mais tranquilo e saudável.

Dica certeira para limpar o colchão branco que está com amarelado

Uma boa noite de sono é indispensável para conseguirmos cumprir toda a rotina do próximo dia, não é mesmo?

Mas, muitas vezes, acabamos negligenciando a limpeza do colchão e manchas amareladas podem surgir, vindas do suar, óleos corporais e outros resíduos.

Porém, uma dica compartilhada através de dois perfis no Instagram (@neia.maciell_ e @dicasemcasa_), promete remover essas manchas, deixando o colchão como novo.

Para a mistura, você vai precisar de: 2 colheres de bicarbonato de sódio, 1 colher de creme dental, 1 tampinha de sabão líquido, 4 colheres de água oxigenada volume 40 e 1 litro de água.

Em um recipiente, misture tudo até que os produtos estejam dissolvidos, então, umedeça uma toalha na solução.

Agora, coloque a toalha sobre o colchão e use uma tampa de panela ou ferro de passar desligado como suporte para esfregar.

Passe a toalha por todo o móvel e veja a mágica acontecer, as manchas cheias de bactérias vão sumir em poucos minutos.

Mas lembre-se, antes de tentar em casa, leia as instruções do fabricante e faça um teste em uma pequena parte do colchão para evitar danos. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elinélia Maciel – Néia | Dicas de Casa (@neia.maciell_)

Gostou da dica? Você também vai curtir:

– O jeito certo de limpar o sofá para não estragar e manter ele conservado

– O truque certeiro para limpar o box do banheiro e deixá-lo como novo

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!