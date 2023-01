Alguns relacionamentos estão fadados ao fim e tudo isso é uma culpa diretamente ligada aos parceiros, quando deixam passar algumas atitudes.

Esses tais comportamentos, aparentemente podem ser inofensivos, mas na realidade são verdadeiros vilões para o casal.

6 atitudes que parecem pequenas, mas contribuem para o fim de muitos relacionamentos:

1. Dificuldade em lidar com um “não”

Uma pessoa que não aceita um “não” é na verdade um alguém que não sabe lidar com críticas ou coisas que fujam ao seu controle, logo, não dá para levar um relacionamento com uma pessoa assim.

Afinal, essa pessoa comete atitudes para controlar tudo e todos para manter as coisas do seu jeito.

2. Não cumprir suas promessas

Uma atitude péssima para o casal é quando um dos companheiros sai por aí falando inúmeras coisas e fazendo grandiosas promessas sem de fato cumprir.

Essa atitude é típica de quem não possui palavra, é manipulador e mentiroso. Por isso, pode comprometer a relação.

3. Mania de perseguição

Outra atitude que pode ser uma ameaça para o casal é a mania de perseguição, como obter as senhas das contas das redes sociais, ver mensagens no celular e no computador e até ir fisicamente atrás da pessoa para investigar “possíveis casos”.

4. Invadir a privacidade

Em paralelo a essa mania, é muito comum também esse parceiro ciumento começar a invadir a privacidade do outro, como acessar redes sociais, o perseguir na rua e assim por diante.

Fazer essas coisas pode ser muito prejudicial ao seu relacionamento e a saúde mental do seu amado.

5. Esquecer das datas especiais

Aniversários de namoro, primeiro beijo e dia dos namorados são datas que servem para reafirmar os votos entre os casais, é o momento de fazer algo especial, homenagens e dar presentes.

Por isso, para aqueles casais que deixam isso de lado, podem acabar fadados ao término.

6. Agressividade gratuita

Por último, descarregar seu estresse e agressividade gratuitamente em cima do seu parceiro (a) pode indicar uma sabotagem ao seu relacionamento.

Vivemos em uma sociedade permeada de agressividade e violência, mas esta forma de viver não é adequada, pois gera estresse desnecessário, virando uma “bola de neve”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!