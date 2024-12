Ovo de rico: aprenda a fazer e se surpreenda com o resultado

Releitura diferente do ovo cozido viralizou nas redes e se tornou a queridinha daqueles que não aguentam mais comer o preparo clássico

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @cozinhadadrikaoficial)

Se você é daquelas pessoas que enjoam muito rápido de comer ovo cozido ou alguma outra receita no geral, preste bem atenção nessa matéria.

Para algumas pessoas, preparar um ovo cozido pode parecer tarefa fácil, mas já para outras isso pode ser um trabalho para lá de complicado de se executar.

Assim, muitas vezes a gente perde o ponto do cozimento, falha no tempero, o ovo acaba endurecendo demais, sem falar que comer ovo cozido por muito tempo acaba te fazendo enjoar do alimento.

Dessa forma, preparar um ovo cozido exige técnica, paciência e muita criatividade para inovar nos preparos de um mesmo ingrediente.

Então, se você é do time de pessoas que não conseguem mais comer o prato, vamos te ajudar com uma receita direto das mansões dos ricaços.

Ovo de rico: aprenda a fazer e se surpreenda com o resultado

Na sinceridade, se te derem um ovo, uma frigideira e uma colher, você sabe dar continuidade no processo para fazer o cozimento adequando desse alimento?

Pensando em ajudar as pessoas com dificuldade para comer ovo cozido que o perfil no Instagram da @cozinhadadrikaoficial trouxe um tutorial.

Na gravação, ela traz um esquema que prepara o ovo de um jeito diferente, gostoso e que é muito sucesso nos cafés da manhã dos milionários. Papel e caneta ou print da tela para anotar a receita.

Ingredientes que você vai precisar

– 6 ovos para cozinhar;

– Colher de margarina ou de óleo ou azeite;

– Meia cebola picada;

– 1 tomate picado;

– Pimentão picado;

– Colher de extrato de tomate;

– Temperos à sua escolha;

– 2 xícaras de água;

– Pitadas de sal;

– 300 gr de queijo muçarela em tiras.

Como preparar o ovo cozido gourmet

Primeiro passo é cozinhar os ovos, cortar as unidades ao meio, sem esfarelar a gema, e reservar num canto para colocar eles no molho em seguida. Agora vamos preparar o molho.

Em uma frigideira, coloque a margarina, cebola, tomate, pimentão, o extrato de tomate, a água e deixe tudo ficar bem misturadinho e homogêneo. Tempere com o sal.

Molho pronto e quentinho, coloque os ovos cozidos partidos ao meio na panela, esfarele com a muçarela em tiras e deixe ela derreter um pouco.

Assim, feito isso, está pronta a sua receita de ovo cozido diferente.

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

