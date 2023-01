Governo de Goiás anuncia sorteio com grande prêmio de R$ 50 mil; veja como participar

Para incentivar a inserção de CPFs na hora da compra, o Governo de Goiás irá realizar, nesta quinta-feira (26), o primeiro sorteio de 2023 do programa Nota Fiscal Goiana (NFG).

A iniciativa visa estimular os consumidores a colocarem o documento na Nota Fiscal em troca de premiações em dinheiro.

Para participar do sorteio, os participantes devem, primeiramente, realizar um cadastro no site nfgoiana.economia.go.gov.br/nfg/cidadao/cadastrar.

Após a ação, os consumidores precisam desembolsar, em qualquer estabelecimento do estado, um valor mínimo de R$ 100 – juntamente com a colocação do CPF na nota – para que um bilhete, de 1 ponto, seja gerado.

Durante todos os meses, serão sorteados 158 prêmios em dinheiro. A cada sorteio, um é no valor de R$ 50 mil; três são de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.

Além da possibilidade da premiação, os contribuintes também garantem desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que pode variar de 5% a 10%.

Mais informações estão disponíveis aqui.