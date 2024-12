Idoso é preso após mostrar partes íntimas a passageira dentro do transporte coletivo, em Anápolis

Ele é reincidente no caso de importunação sexual; situação anterior aconteceu dentro de outro ônibus, apenas dois meses antes

Natália Sezil - 08 de dezembro de 2024

Caso ocorreu em coletivo da rede municipal. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 81 anos, foi detido na tarde deste domingo (08) após exibir as partes íntimas dentro de um ônibus da rede de transporte coletivo municipal.

O caso aconteceu quando o veículo passava pela Avenida Goiás, no Setor Central, por volta das 14h. A denúncia foi feita pela motorista do ônibus, de 43 anos, que, ao se aproximar da Prefeitura, notou uma movimentação no interior do coletivo.

Ela relata que presenciou o momento em que o idoso mostrava as partes íntimas para outra passageira, de 49 anos, decidindo, então, parar o veículo e impedir a saída do idoso. A Polícia Militar (PM) foi acionada para resolver o caso.

A vítima também quis prestar queixa contra o homem, que é reincidente no caso de importunação sexual. A situação anteriormente cometida pelo idoso, aliás, também tinha ocorrido dentro do transporte público, em outubro deste ano.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes e a ocorrência foi registrada. Agora, a Polícia Civil (PC) deve prosseguir com a investigação.