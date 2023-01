Madrinha é expulsa de casamento por não fazer o que a noiva tinha pedido

Uma noiva decidiu expor no Reddit a indignação que vivenciou no dia do casamento após uma madrinha se revoltar e não cumprir a única coisa que a mulher tinha pedido.

Sem se identificar, ela contou que havia escolhido o tema da festa com cores frias, de inverno, já que a cerimônia aconteceu no último dia 31 de dezembro.

“Tenho uma amiga, Kate, que pediu para ser uma das minhas madrinhas. Os vestidos das madrinhas eram no tom verde floresta e dourado, combinando com o esquema de cores do meu casamento, mas ela não gostou nada disso”, iniciou.

“Ela disse que a cor não era feminina o bastante e que eu deveria escolher outros tons. Eu disse que não, já que o tema era inverno e essa cor combinava perfeitamente com o tema que eu escolhi”, contou a noiva.

Segundo a mulher, a amiga pareceu consentir. No entanto, na hora da cerimônia, a história foi diferente. A madrinha chegou 30 min atrasada, trajando uma roupa preta e carregando uma sacola com o vestido verde.

“Eu a confrontei e perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que odiava o vestido de madrinha porque a cor era ‘nojenta’. Ela colocou um vestido preto e se recusou a trocar quando eu pedi”, relembrou.

“Disse a ela que se ela não trocasse eu iria chamar a segurança para expulsá-la e ela então começou a gritar comigo e a me chamar de ‘horrível e sem consideração’, então eu mandei colocar ela para fora”.

Mais problemas

Além de ter que vivenciar essa situação horrível, em um dia tão importante, com os sentimentos à flor da pele, a noiva ainda precisou ouvir das demais madrinhas que “exagerou e envergonhou a amiga”.

“Outras madrinhas também me mandaram mensagens falando que eu exagerei, elas também dizem que eu deveria dar a ela o dinheiro que ela gastou comprando o vestido preto. Eu agi errado em expulsá-la?”, questionou no fórum.

Os internautas ficaram indignados com a ousadia das “amigas” dela. “Meu Deus, quem se envergonhou mesmo foi a própria Kate. Se isso é amiga, eu não quero nem saber como é a inimiga”, disse uma.

“Repense melhor essas suas amizades, pode ser um grande livremente. Você não agiu errado hora nenhuma”, pontuou outra.