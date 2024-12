Onde assistir Corinthians x Bahia pelo Brasileirão nesta terça-feira (03)

Equipes brigam para se manter na zona de classificação da Pré-Libertadores

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2024

Corinthians e Bahia se enfrentam no Brasileirão. (Foto: Divulgação/SCCP/ EC Bahia)

Buscando manter a espetacular sequência de sete vitórias no Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Bahia nesta terça-feira (03), em partida válida pela 37ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão vem embalado com a possibilidade de garantir com maior facilidade a classificação para a Pré-Libertadores de 2025. Isso porque, com o título do Botafogo da Libertadores, uma vaga se abriu para o 8º lugar do Brasileirão – posição esta ocupada pelo Coringão neste momento.

Além disso, na última rodada o Corinthians conseguiu uma grande virada diante do Criciúma, que acabou se tornando uma goleada de 4 a 2.

Yannick Bolasie marcou duas vezes para os catarinenses, ainda no primeiro tempo. Contudo, na segunda etapa, Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (duas vezes) decretaram o triunfo para os paulistas.

O momento também é positivo para o Tricolor Baiano, que bateu o Cuiabá no último sábado (30). Eliel abriu o placar para o time mato-grossense, mas Ademir e Luciano Rodríguez garantiram o 2 a 1.

Com isso, o Bahia se manteve na 7ª colocação, com os mesmos 50 pontos que o Corinthians, mas com maior número de vitórias ao longo do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, assim como pela plataforma online Globoplay.