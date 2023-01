Mãe que fez pedido em pizzaria fica emocionada após abrir a caixa e ver recado

Uma mãe decidiu compartilhar nas redes sociais a surpresa emocionante que recebeu após fazer um pedido em uma pizzaria e ser atendida com muito carinho pelos profissionais.

A enfermeira Kely Pereira, de 39 anos, é mãe de um adolescente, de 17, que é autista, e também tia de um garotinho, de 6, que lida com a mesma condição.

Na ocasião, a mulher explicou que ligou no DNA da Pizza, um restaurante localizado em Fazenda Rio Grande (PR), e pediu a pizza da promoção do dia, que acompanhava um refrigerante grande.

Porém, perguntou se poderia tirar a bebida e pagar por um pedaço de pizza a mais, contendo apenas a massa – sem nenhum recheio, por conta da seletividade alimentar comum entre pessoas do espectro autista.

“Ele só come a massa. Para a minha surpresa, eles me disseram que mandariam o refrigerante e ainda me mandaram uma massa assada sem nada de pizza brotinho, por conta da casa. Quando abrimos a tampa, lá estava a mensagem”, contou a enfermeira.

Emocionada com a iniciativa da pizzaria solidária, a mãe quis compartilhar no Facebook e rapidamente a postagem viralizou. Os internautas se comoveram com a sensibilidade do local.

A gerente, Natali Nascimento, de 22 anos, explicou que eles buscam estar sempre envolvidos nas causas – como setembro amarelo, outubro rosa e afins.

“A gente vive tendo que comprar mais canetas para poder escrever. Naquele dia, uma funcionária que tem afilhado autista disse que queria fazer uma coisa que, se fizessem com ela, ficaria feliz. Todos acharam legal e ela fez o desenho”, contou a profissional.

A autora da arte foi a Eduarda Caroline Matoso, de 20 anos. “O que mexeu com o meu coração foi o fato de ela ser a mãe e abrir mão de tudo por uma simples massinha de pizza assada para o filho e sobrinho”, disse.

“Assim que eu terminei a ligação pensei: ‘por que não mandar um desenho de bom apetite?’”, contou.