Mergulhadores de Anápolis localizam corpo de homem que saiu para pescar e não voltou

Um homem de 44 anos, que se afogou no Rio Areias, em Santo Antônio do Descoberto, no domingo (22), foi encontrado nesta terça-feira (25).

Mergulhadores de Anápolis localizaram o corpo da vítima, que saiu para pescar e não voltou, a aproximadamente 2,5 km rio abaixo.

As buscas começaram ainda no domingo, após testemunhas do acidente acionarem a corporação. De acordo com o relato, o homem caiu e subitamente submergiu na correnteza forte.

Quatro integrantes do Corpo de Bombeiros e uma viatura foram mobilizados para o resgate que durou quatro dias e envolveu técnicas de busca com mergulho autônomo e navegação da superfície do rio.

A vítima foi retirada da água e entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).