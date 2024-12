Homem tem infeliz surpresa logo após sair do Natal de Coração, em Anápolis

Modelo clássico estava estacionado na Avenida Estado, uma das principais do bairro

Samuel Leão - 03 de dezembro de 2024

Fusca foi recuperado na mesma noite. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, resolveu acompanhar o Natal do Coração, evento realizado pela Prefeitura de Anápolis que, nesta segunda-feira (02), passou pelo Recanto do Sol. Ele foi dirigindo um Volkswagen Fusca 1300 de cor branca, mas, ao decidir ir embora, teve uma infeliz surpresa.

O modelo clássico estava estacionado na Avenida Estado, uma das principais do bairro, desde as 18h, mas foi levado durante o evento. Por volta de 22h, percebendo que havia sido furtado, o proprietário acionou prontamente a Polícia Militar (PM).

Uma guarnição saiu em busca do “xodózinho do dono”, circulando por várias ruas da região. Ao passar pelo Bairro Flor do Cerrado, o veículo foi avistado estacionado em uma rua.

Os militares verificaram que não havia ocupantes e, ao apresentar o carro para o proprietário, ele percebeu que o aparelho de som, com os falantes e caixas, havia sido furtado.

Apesar do veículo, datado de 1977, ter sido recuperado, a vítima acabou sofrendo o prejuízo da perda do equipamento. O caso foi registrado como furto, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).