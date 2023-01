Os motivos que fazem os famosos escolherem o Aldeia do Vale para morar em Goiânia

Queridinho de famosos que moram ou gostam de passar alguns dias em Goiânia, o Aldeia do Vale se tornou um dos condomínios horizontais mais luxuosos do país. Mas não é só a ostentação de viver em mansões milionárias que atraiu artistas como o casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca, o ator Eri Johnson e a dupla Maiara e Maraísa.

Além das propriedades luxuosas, a região é conhecida pela privacidade. Os imóveis costumam ser construídos em terrenos amplos, o que garante que os moradores tenham a vida íntima preservada. A arquitetura também mantém boa parte da vegetação local, que proporciona não só belo jardins como também a proteção de olhos dos vizinhos mais curiosos.

Outro atrativo está justamente na valorização do contato com a natureza. O condomínio tem mais de 4 milhões de metros quadrados de área verde, além de 19 nascentes próprias. Os pontos recebem, inclusive, visitas frequentes de animais silvestres que residem no local, especialmente de emas.

Os famosos também têm se interessando pelo espaço devido à localização. Longe da agitação do eixo Rio-São Paulo, os artistas buscam sossego e mais tempo de qualidade com a família. Contudo, em virtude de Goiânia ser considerada um polo estratégico da indústria da música, sendo possível trabalhar em estruturas que não perdem para o ofertado nas metrópoles da região Sudoeste.

Em família

O sertanejo Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca, casados desde 2021, são alguns dos muitos famosos que tem chamado a atenção para o Aldeia do Vale. Atualmente os dois alugam uma propriedade avaliada em R$ 19 milhões no condomínio, enquanto aguardam a conclusão das obras da própria mansão.

A escolha pelo imóvel no condomínio se deu, sobretudo, porque os pais de Zé Felipe residem no mesmo local. O artista é filho do cantor Leonardo, outro ilustre morador do empreendimento goiano.