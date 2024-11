Imagens impressionantes mostram carros sendo arrastados durante temporal em Goiânia

Precipitações causaram estragos e fortes enxurradas por vários pontos da capital

Thiago Alonso - 30 de novembro de 2024

Capital ficou tomada por enxurradas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mais 44 milímetros de chuva foram registrados somente em uma hora em Goiânia, após fortes tempestades atingirem a capital nesta sexta-feira (29). Com a intensidade, a força da enxurrada foi responsável por captação de imagens impressionantes – sobretudo na região do Parque Amazônia.

Os maiores níveis foram captados na região Centro-Oeste e na região Sul, onde as precipitações atingiram 42,6 mm, em especial nas proximidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as tempestades foram acompanhadas de fortes rajadas de vento, como nas regiões Norte e Leste, que marcaram 38 km/h.

Tamanhas instabilidades causaram estragos por toda a capital, como é possível ver em imagens também feitas no Jardim América, onde as ruas ficaram completamente alagadas.

Em outro registro, no Parque Amazônia, os carros são empurrados pela correnteza da enxurrada, enquanto motociclistas precisam pilotar sob as águas, que mais parecem rios em plena capital.

Outras localidades também foram afetadas pelas precipitações, como a região da Maternidade Nascer Cidadão, no Jardim Curitiba, com até 24,6 mm, e o setor Perim, com 26,6 mm d’água.