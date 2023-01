Com mais de 1.200 vagas, concurso público em Goiás abre as inscrições na próxima semana

A Prefeitura de Rio Verde abrirá, na próxima segunda-feira (30), as inscrições para um concurso público com 1.286 vagas para diversas áreas e funções.

As oportunidades são para os níveis fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior e abrangem os cargos de agente de apoio da educação especial, auxiliar de farmácia, cuidador social, professor de história, médico veterinário, especialista em nutrição e entre outros.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, pelo site da universidade de Rio Verde até às 23h59 do dia 28 de fevereiro. Os valores da taxa variam entre R$ 110, R$ 150 e R$ 210, a depender da formação acadêmica do candidato.

Para pleitear uma das vagas, os aspirantes devem ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e não possuir vínculo com outro órgão público.

O certame será composto de cinco etapas, sendo elas: provas objetiva, de redação, títulos, prática/ didática e teste de capacidade física, a depender do cargo escolhido.

Os selecionados receberão uma remuneração mensal que vai de R$ 1.339,03 a R$ 3.559,46 e o contrato terá validade de um ano, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.