Final de semana repleto de música: confira as opções de agito para Goiânia e Anápolis

Mais um final de semana agitado se aproxima em Goiânia e Anápolis e, para você não aguenta mais só ficar deitado no sofá da sala, o Agenda Portal 6 traz diversas opções que vão te fazer curtir os dias de folga.

Na sexta-feira (27), a partir das 19h, um super show do Nando Reis e os Paralamas do Sucesso promete parar o Goiânia Arena e conquistar o coração dos fãs. Os ingressos vão de R$ 70 a R$ 280 e podem ser adquiridos por meio do site Alpha Tickets.

Também na capital, o Verão Laguna é uma outra opção para quem deseja aproveitar muita música durante todo o final de semana. O evento será realizado no Laguna Gastrobar e contará com apresentações de Mc Hariel, Thiago Brava, Vinicius Cavalcante, Israel Novaes, Bruno & Denner, Bogottá, Toget, Chama Q Noix e DJ Victor Alencar.

Os interessados em curtir três intensos dias de esquenta para o Carnaval podem adquirir as entradas através do site BaladApp por R$ 90 cada ingresso.

Já em Anápolis, a curtição fica com a reabertura da Homer Choperia. No retorno, com chave de ouro, a sexta-feira contará com apresentação de Humberto & Ronaldo, Vovô James e Pedro Volt. No sábado, o som continua com Murilo & Ricardo, Amanda Carvalho e Demik. Já no domingo, o público vai poder curtir Ousambaí e Comando 69.

Os ingressos desta última opção podem ser consultados por meio do WhatsApp (62) 99179-2044.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra:

