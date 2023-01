Manobra perigosa causa acidente entre três veículos e motorista morre, em Goiânia

Um homem morreu em um acidente envolvendo três carros na GO-462, sentido Setor Orlando de Morais, em Goiânia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (26).

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) um dos motoristas, proprietário de um VW Gol, estava retornando da Feira Hippie quando avistou um veículo GM Cobalt e decidiu realizar uma ultrapassagem.

Ele acreditava que o carro estava em velocidade baixa, mas, durante as investigações, foi descoberto que o automóvel estava parado na rodovia e o condutor estava do lado de fora do veículo.

Ao fazer a ação, ele foi surpreendido com o aparecimento de um outro carro, GM Vectra, que vinha no sentido contrário ao que ele estava.

Ao tentar desfazer a manobra, o motorista do veículo acabou colidindo com o carro Vectra e, posteriormente, atingindo o Cobalt na lateral direita – momento em que o motorista morreu.

Segundo agentes da Delegacia de Crimes de Trânsito, o proprietário do Gol se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido até uma delegacia local.

Já o condutor do GM Vectra foi submetido ao teste do bafômetro, mas teve o resultado negativo.