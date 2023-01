Mulher que fez encomenda na Shein fica assustada com o que encontrou ao abrir o pacote

Realizar compras online já virou algo comum no nosso cotidiano. No entanto, em algumas situações podemos lidar com surpresas.

Uma mulher de Michigan, nos Estados Unidos, ficou assustada com o que encontrou ao abrir o pacote com uma encomenda da Shein.

Ao invés de receber o que havia comprado, ela deu de cara com seis pedaços de papel separados e que quando juntos formavam a frase: “Você vai morrer de terno”.

Após o susto, ela ligou para o departamento de polícia local e afirmou que não usará mais o vestido que comprou.

De acordo com a mulher, foi a primeira vez que ela teve problemas com a Shein. “Eu pedi deles toneladas de vezes. Nunca tive um problema. Isso me assustou completamente”.

Ao The Post, a plataforma informou que abriu uma investigação para investigar o ocorrido. “[Nós] entramos em contato com esse cliente para obter mais informações”, justificaram.