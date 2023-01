Avó divide opiniões após dizer à filha a condição para cuidar da neta enquanto ela trabalha

Uma jovem tornou pública a indignação que tem vivenciado com a própria mãe, após pedir para ela cuidar da neném por uns dias, até que as coisas melhorassem, e ouvir o mais improvável.

A moça, de 29 anos, identificada apenas como Nina, contou que se casou e acabou tendo um bebê recentemente. Com isso, acumulou algumas dívidas altíssimas no cartão de crédito e terá que voltar a trabalhar antes do previsto para sanar os boletos.

Para sair de casa, juntamente do marido, alguém precisaria ficar com a pequena, que tem poucos meses de vida. O problema é que pagar uma creche sairia muito caro para o casal, que já está no negativo.

Então, a decisão mais viável foi pedir ajuda da mãe, que prontamente lhe respondeu que “poderia cuidar, mas cobrando um valor fixo por hora, além de hora extra – caso precisasse ultrapassar o tempo que estipulassem.

A jovem ficou chocada com a falta de empatia da idosa, de 64 anos, e perguntou o porquê. Ela descobriu que a senhora estaria tentando convencê-la de não retornar para os trabalhos, pois isso “é papel do marido”.

“Ela me disse que, se eu realmente quisesse esse bebê, talvez eu devesse ter pensado em ficar em casa como ela fez para cuidar dele enquanto meu parceiro vai trabalhar e nos fornece como uma família ‘tradicional’”, contou.

“Estamos atualmente em um pequeno apartamento de um quarto em uma área metropolitana e precisaríamos economizar dinheiro para nos mudar para um apartamento de dois quartos assim que o bebê crescer”, desabafou.

“Em alguns anos, precisaremos de mais espaço. Quando expliquei tudo isso à minha mãe, ela me disse que me cobrará US$ 20/hora por cada hora que cuidar do bebê, além de taxas de atraso se estivermos atrasados para a retirada”, continuou.

Agora, travada num impasse, ela pediu opiniões dos internautas em um fórum virtual. Rapidamente, o post viralizou e os usuários criticaram a atitude egoísta da idosa.

“Tudo bem que ela poderia cobrar uma pequena taxa mensal para ajudar com deslocamento e alguns gastos, mas isso é um abuso. Isso porque é mãe, eim?”, pontuou uma mulher, revoltada.