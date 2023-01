Conheça a cidade goiana que tem uma beleza única e é cercada de lendas e mistérios

Localizada a pouco menos de 200 km de Goiânia e desconhecida por grande parte dos goianos, a cidade de Paraúna tem uma beleza única e é cercada de lendas e mistérios.

As formações rochosas nos arredores do município já são um atrativo para os turistas e existem histórias de que foram construídas pelos Incas e Maias.

No entanto, as belezas naturais de Paraúna não se limitam apenas a estas formações. A cidade é repleta de grutas, quedas d’água, além do Cristo Redentor e a Serra dos Galés.

A Ponte de Pedra, como o próprio nome sugere, é uma ponte que dá acesso a uma caverna com estalactites e estalagmites, depósitos naturais de carbonato de cálcio e que formam paisagens belíssimas.

Outro ponto que não deve deixar de ser visitado é a Serra dos Galés, uma área repleta de formações rochosas. As mais conhecidas são a “Pedra da Tartaruga”, “Pedra do Cálice” e do “Lorde Francês.

A Serra do Galés ainda conta com uma vinícola, parada obrigatória para os amantes de vinhos. No local são produzidos diversos tipos de produtos, como sucos de uva, além de vinhos finos e de mesa.

A cidade também conta com um Cristo Redentor de 10m de altura e que está localizado no Morro da Igrejinha. A visita é obrigatória, pois oferece uma vista deslumbrante da cidade.