Após desentendimento, mulher é assassinada em casa de entretenimento em Aparecida de Goiânia

Autora confessa do crime foi presa em flagrante pelas autoridades

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2024

Crime aconteceu em uma casa de entretenimento adulto no bairro Parque Real de Goiânia. (Foto: Google Street View)

Uma mulher, de 48 anos, foi morta a facadas na manhã deste domingo (08), em Aparecida de Goiânia, em uma casa de entretenimento adulto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada através de uma denúncia e, ao chegar no local, conversou com a proprietária do estabelecimento, que informou que a vítima, identificada como Regilda da Silva, estava caída no chão, por conta das agressões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, onde constatou o óbito da mulher, que apresentava diversas lesões na altura do abdômen.

No local, também estava a jovem, de 22 anos, apontada como autora do crime, que confessou a autoria das agressões, posteriormente.

As autoridades acreditam que o crime esteja relacionado a um furto de celular, que pertencia a um dos clientes da vítima, mas os pormenores do caso ainda deverão ser esclarecidos.

Diante dos fatos, a jovem foi presa em flagrante e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).