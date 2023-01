Durante resgate, policiais são surpreendidos com força da água para salvar família em Goiânia

As fortes chuvas que tomaram conta de Goiânia e inundaram certas regiões da cidade fizeram uma viatura da Polícia Militar (PM) ficar submersa na Rua Juiz de Fora, no Jardim Guanabara, na tarde de quinta-feira (26).

Enquanto realizavam um patrulhamento no local, as autoridades avistaram um carro de uma família – com dois adultos e uma bebê de apenas 8 meses – ilhados por conta do alagamento.

Ao iniciarem o resgate, o nível da água aumentou rapidamente, o que fez com que o veículo dos policiais ficasse submerso.

Durante a ação, os agentes tiveram que sair da viatura pela janela e ir ‘nadando’ até o automóvel em que as vítimas estavam.

Em imagens exibidas na TV Anhanguera, é possível ver que o momento em que a água ultrapassa metade da porta e quase chega a alcançar a janela do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.