Motociclista é derrubado, vai tirar satisfação e acaba sendo agredido por motorista

Após causar o primeiro acidente, condutor da caminhonete fugiu, "furando" diversos sinais vermelhos

Thiago Alonso - 10 de dezembro de 2024

Vítima foi agredida pelo motorista da caminhonete. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito, ocorrido nesta segunda-feira (09), acabou resultando em confusão e violência no município de Rio Verde, localizado no Sudoeste goiano.

Na ocasião, um motociclista, de 32 anos, trafegava pela Avenida 75, no bairro Popular, quando foi surpreendido por uma caminhonete, que fez uma manobra irregular.

Com o movimento brusco, o condutor acabou caindo, uma vez que tentou evitar uma provável colisão.

Inconformado com a situação, a vítima decidiu ir tirar satisfações com o motorista do automóvel, que, como resposta, avançou para tentar atingi-lo.

Neste momento, o suspeito teria iniciado uma fuga, ultrapassando semáforos vermelhos e entrando na contramão para despistar o motociclista.

Até que, em certo ponto, o homem conseguiu alcançar a caminhonete, durante um trajeto que estava sendo filmado a fim de registrar a placa do veículo.

Assim, eles iniciaram uma discussão, na qual o suposto autor empurrou a vítima no chão, lhe agredindo com socos e chutes, enquanto proferia palavras como “irei te matar” e “se estivesse armado, ia te meter bala”.

Assustado, o motociclista acionou a Polícia Militar (PM), momento em que o suspeito fugiu do local, ainda sendo possível registrar os dados do automóvel.

A vítima, então, se encaminhou até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde registrou o caso, denunciando o suposto agressor.