Policial larga a farda para se dedicar ao Onlyfans e agora ganha milhões por mês

Melissa Williams, de 46 anos, era policial a 18, mas largou a farda em 2021 para se dedicar ao Onlyfans e a troca se mostrou benéfica, pois agora ela ganha milhões por mês.

A mulher trabalhava no condado de Arapahoe, no estado do Colorado, quando teve a vida secreta descoberta por colegas de trabalho que descobriram o perfil na plataforma e reportaram ao chefe dela.

“[Eles] haviam obtido acesso à minha conta privada para acessar meu conteúdo privado para que pudessem investigar minha conduta”.

À Jam Press, ela contou que a ideia de criar um perfil na plataforma surgiu como hobby, quando não estava nas jornadas de trabalho que poderiam chegar a até 60h semanais.

“Faz um ano desde que deixei a polícia e estou tendo o momento da minha vida”, disse Melissa.

Um dos faturamentos divulgados por ela foi de cerca de US$ 27 mil (aproximadamente R$ 137 mil na cotação atual) assim que abriu o perfil.

Hoje já são milhares de assinantes, o que faz com que o lucro obtido tenha um aumento considerável a cada mês.