O truque para fazer purê de batata gratinado (vai ficar melhor que restaurante)

Com alguns ingredientes a mais, sua receita irá surpreender a todos

Pedro Ribeiro - 23 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Mariza Marengo)

O purê de batata é um clássico da culinária que conquista pelo sabor e simplicidade.

Mas já imaginou transformá-lo em um prato sofisticado digno dos melhores restaurantes?

Com alguns passos simples, é possível elevar esse prato tradicional a outro nível e surpreender todos seus amigos e familiares.

Se você adora um purê de batata essa receita é para você.

E o melhor, vamos elevar o nível do seu preparo deixando-o bem cremoso e com aquele toque especial digno de restaurante (até melhor).

Para fazer isso, basta alguns ingredientes a mais e um preparo simples, no final o resultado vai surpreender qualquer um.

Vamos começar?

O segrego para deixar o seu purê ainda melhor é adicionar creme de leite e queijo parmesão ao preparo.

Esses ingredientes não só deixam a receita mais cremosa como também garantem um sabor maravilhoso.

Além disso, gratinar no forno dá aquele toque douradinho que ganha o coração de todos.

Ingredientes:

4 batatas médias cozidas e espremidas

2 gemas

1 colher (sopa) de margarina ou manteiga

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Margarina para untar

Noz moscada (opcional)

Modo de preparo: fácil e rápido!

Em uma panela, com o fogo médio ligado, coloque as batatas já espremidas, as gemas e a margarina. Misture tudo até incorporar bem.

Agora vem o truque: vá adicionando o creme de leite aos poucos, mexendo constantemente, até atingir uma textura macia e homogênea.

Tempere com sal a gosto e misture mais um pouco para ajustar o sabor.

Transfira o purê para um refratário pequeno untado com margarina. Salpique o queijo parmesão por cima.

Leve ao forno médio, preaquecido, por aproximadamente 10 minutos ou até que o topo fique levemente dourado.

Retire do forno e sirva na hora. Esse preparo rende até 6 porções.

