Prefeitura de Anápolis convoca 20 professores aprovados em concurso; veja nomes

A Prefeitura de Anápolis nomeou mais 20 pessoas do cadastro de reserva para o cargo efetivo de Professor PIII – Pedagogo. A lista dos contemplados foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (26).

Os convocados foram os classificados entre o número 236 a 256 do concurso (edital 001/2019). O prazo de chamamento do certame seria encerrado em junho do ano passado, mas foi prorrogado por mais dois anos.

Este é o concurso mais recente realizado pela administração municipal. Foram oferecidas 150 vagas, sendo 135 de ampla concorrência e 15 para pessoas com deficiência.

Até o inicio de julho de 2022, 76 novos pedagogos do cadastro de reserva em convocação geral e 13 pessoas com deficiência já haviam sido chamados.

Confira os nomes dos convocados

Ana Cláudia Andrade Moura

Daniel Alves de Rezende

Gustavo Cardoso Abreu

Flaviane da Penha Ferreira da Silva

Allana Assunção Arantes

Lilian Regina Viana

Lucas Nogueira de Carvalho

Kamilla Thaís Couto do Nascimento

Dâmaris Joi Fernandes

Leandro Frederico da Silva

Fabiane Policeno Almeida e Silva

Thiago Marques Nogueira

Marta Oliveira da Silva

Danúbia Ramos Martins

Priscilla Karla Gonçalves de Freitas

Daniel Cordeiro da Silva Filho

Genecilda Carvalho Balbino

Jackellyne Ellen Lima Carvalho

Talita Lobo de Siqueira Lopes

Isabelle Andressa de Sousa

Denise Silva Camargo

Expectativa

Em dezembro do ano passado, o prefeito Roberto Naves (PP) disse ao Portal 6 que há possibilidade de convocar mais nomes da lista. Isso porque o programa Anápolis Investe prevê a construção de nove novas escolas e cinco Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

“Temos que chamar os [aprovados] dos concursos existentes, até mesmo para colocar essas escolas para funcionarem. Se o concurso não tiver vencido, nós precisamos chamar porque nós não temos mão de obra. É mais emprego, mais cuidador, mais merendeiro, mais professor, mais porteiro”, explicou.