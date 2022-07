Prefeitura de Anápolis prorroga concurso público da Educação por mais dois anos

A Prefeitura de Anápolis anunciou à prorrogação da validade do concurso público para preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de professor de Educação Básica e Ensino Fundamental do município, por mais dois anos.

O certame (Edital nº 001/2019), que foi realizado em 2019, teria validade no dia 30 de junho deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município na quinta-feira (30).

De acordo com a secretária de Educação, Erizania de Freitas, a ação foi feita pensando na perspectiva da construção de novas unidades de ensino nos próximos anos.

“A Prefeitura, em seu planejamento de reestruturação da rede, tem a expectativa de mais 12 unidades de ensino, sendo sete escolas e cinco CMEIs. Por isso, é muito necessário manter vigente esse concurso, porque é dele que nós faremos a convocação”, disse.

Foram oferecidas 150 vagas através do certame, 135 de ampla concorrência e 15 para pessoas com deficiência. 76 novos pedagogos do cadastro de reserva em convocação geral e 13 pessoas com deficiência já foram chamados.