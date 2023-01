Homem vai pescar e acaba dando de cara com sucuri; vídeo mostra o que ele fez

Viralizou nos últimos dias o vídeo de um pescador se encontrando cara a cara com a maior cobra do Brasil, a sucuri, e as cenas impressionaram.

A gravação foi divulgada no programa Pura Pesca, mostrando Eduardo Monteiro ao lado do réptil, que se manteve bem próximo ao pé do homem.

Apesar do susto inevitável, o encontro foi muito positivo. “Olha que coisa linda! Coisa linda! Bichona grande, moçada. Olha o tamanho do meu pé para a cabeça dela”, diz o pescador.

A sucuri é uma cobra típica no Brasil e em toda a América do Sul. É uma espécie não-peçonhenta e inofensiva ao ser humano, já que o visualiza como um potente predador e não uma possível presa.

Em casos de extrema insegurança, a serpente pode desferir mordidas fortes. Por isso, a melhor alternativa ao se deparar com uma sucuri é manter distância e, se for vista em perímetro urbano ou habitável, acionar os profissionais aptos a resgatarem o animal.

