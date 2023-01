Janja assiste derrota do Flamengo na Supercopa e torcedores a chamam de pé-frio

lamenguista, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, foi chamada de pé-frio nas redes sociais após o time perder o título da Supercopa para o Palmeiras, neste sábado (28). Ela acompanhou a final na tribuna de honra da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

“Flamengo tá perdendo o jogo por causa dessa ridícula da Janja que tá no estádio. Além de ser mulher do demônio, é pé-frio”, tuitou o internauta @the_souza80 durante o jogo. “Canja, quer dizer Janja, muito pé-frio”, escreveu a internauta @Myllene81801028.

O internauta @NewsPlan_, que se identifica como eleitor de Bolsonaro, postou uma foto da primeira-dama chateada com o jogo. “Está aí o motivo da derrota do Flamengo”, tuitou culpando a primeira-dama. “Janja pé-frio foi assistir o jogo do Flamengo e ele perdeu. Devia ter ficado em casa. Ela só pode levar azar!”, disse @rjaveiroporto, que tem posts na rede social a favor de Bolsonaro e criticando Lula.

“A desgraça da Janja foi torcer pelo Flamengo e nós perdemos. É uma desgraçada pé-frio, só ganha no roubo”, escreveu o torcedor @daljesus1969, que se declara cristão e diz que seu perfil na rede social foi derrubado 18 vezes. Ele também usa a frase: “Lula ladrão, [seu] lugar é na prisão.”

Outros internautas lembraram que Bolsonaro está feliz com a vitória do Palmeiras e que Janja favoreceu o rival Corinthians, time de Lula. “Janja pé-frio, levou a quizuila dela pro Flamengo! Valeu Palmeiras! O mito tá feliz!”, tuitou @Patriciarcabral. “Janja pé frio da porra ainda deu o título pro rival do time do presidente”, escreveu @mani_waves.