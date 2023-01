Uma festa de família terminou com um jovem de 24 anos morto, na madrugada deste domingo (29), em Leopoldo de Bulhões. Álvaro Cardoso de Araújo foi atingido por um disparo na cabeça e chegou ao pronto socorro sem vida.

O Portal 6 apurou que os envolvidos no crime não foram convidados para a comemoração, que estava sendo realizada em uma chácara. Ainda não se sabe, porém, qual a ligação deles com o rapaz assassinado ou com a família dele.

Momentos antes do crime, o jovem discutiu com a esposa e resolveu ir embora da festa. Ao entrar no carro, foi abordado pelos dois homens. Um deles pegou a arma de fogo que estava na cintura do outro e atirou contra o jovem.

O rapaz chegou a ser levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bonfinópolis, município vizinho, mas não chegou sem sinais vitais. A equipe médica confirmou o óbito.

Os suspeitos fugiram em um Chevrolet Cruze de cor branca. A família informou que um deles mora em Senador Canedo. A Polícia Civil (PC) do município já foi acionada para o caso e solicitou o Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo.

O outro homem é morador de Bonfinópolis e trabalha como motorista de aplicativo.