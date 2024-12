Jovem é detido após subir em igreja e atirar telhas e tijolos em pedestres

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar situação

Augusto Araújo - 09 de dezembro de 2024

Homem subiu em telhado de igreja em Goiânia e foi resgatado por bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (09), após subir no telhado de uma igreja e agredir pedestres que passavam pela calçada.

O caso teve início por volta das 01h30, em um templo religioso que se encontra no Conjunto Primavera.

O suspeito, que teria problemas psiquiátricos e teria feito uso de entorpecentes, escalou a placa colocada na entrada do local e começou a jogar telhas e pedaços de tijolos em qualquer um que passasse pela rua.

Diante do transtorno, a PM foi acionada para investigar a situação e negociar com o jovem, para que ele cessasse as agressões.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado para resgatar o suspeito do telhado, evitando que ele também se machucasse no incidente.

Após algum tempo, o indivíduo foi retirado do estabelecimento e detido pelos policiais.

Não houve relatos de que alguma pessoa tenha sido ferida durante o arremesso dos materiais de construção. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).