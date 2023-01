Cliente que tentou enganar lanchonete ficará surpreso ao receber em casa o pedido

Uma lanchonete viralizou no Instagram após publicar um vídeo explicando qual o procedimento adotado para os clientes que tentam dar o golpe do Pix e internautas se divertiram com o conteúdo.

Identificado como Açaí Beverly Biu, o proprietário contou que um cliente enviou um pix, no valor de R$ 0,01, alterou o print e enviou uma foto de comprovante de pagamento, como se estivesse mandado R$ 26.

Como eles acompanham as transações no aplicativo bancário durante todo o tempo, logo perceberam se tratar de um golpe e quiseram dar boa lição no espertinho.

Uma embalagem com terra, papel, casca de banana e leite condensado foi montada, simulando um açaí, porém nada comestível.

O entregador do estabelecimento levou a encomenda falsa até o endereço solicitado. Não foi divulgada ainda a reação do cliente, mas os internautas estão bastante curiosos.

A ideia foi muito comentada e reações com humor foram comuns. “Muitos dizem que açaí tem gosto de terra. Esse tinha mesmo 100%”, brincou um homem.

Assista!