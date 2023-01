De temidas cobras até animais belos: saiba quais as espécies mais resgatadas em Goiânia

Ao longo de 2022, 455 animais silvestres que estavam fora do habitat natural foram resgatados pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).

As operações aconteceram em diversas residências e estabelecimentos comerciais de Goiânia, após algumas denúncias da comunidade serem recebidas pela instituição.

Segundo a gerente de Proteção e Manejo de Fauna da Amma, Isabela Saddi, os animais mais encontrados na cidade, principalmente durante os períodos de estiagem, são os macacos prego e guariba. Entretanto, ela também ressalta que os tipos de resgate podem variar conforme a época e estação do ano.

“Em tempos de chuva, os mais comuns são os das espécies de gambá, sagui, maritaca, periquito e aves no geral”, revela.

De acordo com o presidente da Amma, Luan Alves, o alto número de resgates na cidade se deve à prática errônea da população em alimentar os animais.

Segundo o profissional, a atitude faz com que os bichos permaneçam no local e tenham a saúde e o bem-estar afetados pela alteração do balanceamento.

“Nossos parques abrigam inúmeros animais, e eles podem sair desses locais e se aproximar das residências, principalmente se alguém os alimentar, o que é proibido, pois altera o seu balanceamento. Eles possuem comida própria nas unidades de conservação”, explicou ele.

Também foram registradas 118 orientações, por telefone, que não necessitaram de um resgate.

Em caso de aparecimento de um animal silvestre, a Amma disponibiliza atendimento pelo telefone 161 ou pelo número (62) 3524-1422. A solicitação também pode ser feita pelo Corpo de Bombeiros por meio do número 193.