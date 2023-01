Do forró ao rock: veja o que fazer em Goiânia durante o Carnaval 2023

A folia e animação proporcionada pela chegada do Carnaval já tem tomado conta dos estabelecimentos em Goiânia. Ao longo da última semana, diversas casas da capital divulgaram a programação para a data com opções que vão do forró até o rock.

Durante os dias, o público poderá se divertir com a apresentação de diversas bandas e cantores que prometem fazer a galera dominar o ‘samba no pé’.

Então, já pegue papel e caneta e anote as opções diferentes que o Portal 6 separou para curtir o Carnaval em Goiânia.

1. Café Nice

A 15ª Edição do Bloco Café Nice já ganhou uma data para acontecer na cidade. No dia 11 de fevereiro, os goianos poderão se esbaldar na casa aos ritmos de samba, pagode e forró.

O evento terá serviços de open bar e food e está previsto para começar a partir das 12h na Avenida 85, no Setor Marista.

A festividade contará com apresentação das bandas Heróis do Botequim, Nóys é Noys, do cantor Serjão Loriza e do Dj Mucio, além da performance da Escola de Samba ⁣Coró de pau.

Os ingressos já estão disponíveis no site Ingresso SA e os valores para primeiro lote variam entre R$ 350 (meia) e R$ 700 (inteira).

2. Bloco do Mara

Para quem é fã de pop e músicas internacionais, há também a opção do Bloco do Mara, organizado pelo Maracutaia Lounge.

O evento será feito no dia 04 de fevereiro, no Martim Cererê, a partir das 12h. Após às 20h, os participantes poderão curtir um after no Maracutaia Loung, no Setor Pedro Ludovico, que terminará apenas às 09h da manhã do domingo (05).

A festa terá apresentação da banda Edipherente, diversos DJs e animação com da Drag Queen Mia de Tarso. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e o valor é de R$ 30.

3. Carna Rock

Os rockeiros de plantão também poderão aproveitar o Carnaval na cidade por meio do bloco “Carna Rock”, que faz parte da programação do Carnaval dos Amigos.

A festa acontecerá no dia 11 de fevereiro, a partir das 12h, no Serendipity Comer e Beber, na Avenida T-3, no Setor Bueno, e será open bar e food.

O evento contará com trio elétrico e shows das bandas Trio e Versário, além de um after no Taberna Music Pub, com a apresentação do cantor Egypcio.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Balada App e o valor é de R$ 330.

4. Bloquinho do Madá

O eletrofunk tomará conta do “Bloquinho do Madá”, no Madalena Gastrobar, no Setor Marista, no dia 11 de fevereiro, a partir das 11h.

Durante a data, o local contará com show do grupo “Os quebradeiras”, do cantor Sandamí, e do Dj Vinicius Cavalcante. A festa também será open bar e food.

Os interessados em participar do evento podem adquirir um bilhete no site Ingresso SA. O valor varia de R$ 200 até R$ 480.

5. Breguellas

O bar Breguella’s, que fica no Setor Universitário, promete proporcionar um Carnaval raiz com o show do sambista Toninho Geraes.

A apresentação acontecerá no dia 12 de fevereiro, a partir das 13h, e promete agitar o público ao som de grandes sucessos como “Mulheres”, “Seu balancê” e “Se a fila andar”.

Os bilhetes estão à venda no site Sympla e o valor é de R$ 40.

6. Bloco da Pulsar

Já no dia 19 de fevereiro, chega a vez do “Bloco da Pulsar”. O evento acontecerá na área externa da Pulsar Open, que fica na Rua 115, a partir das 14h.

As atrações ainda não foram divulgadas, mas sabe-se que o evento terá trio elétrico e open bar com mais de 20 tipos de bebidas.

Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e os valores variam de R$ 60 até R$ 80.