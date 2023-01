Nas Quatro Linhas aborda o jogão entre Flamengo e Palmeiras, invasões em Brasília e situação dos Yanomamis

Na terceira edição do Nas Quatro Linhas o assunto é a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, onde o clube paulista se sagrou campeão, em um jogaço de bola.

Além disso o anfitrião Pedro Hara e o convidado Luiz Henrique Falcão debatem os desdobramentos das invasões em Brasília, além do genocídio dos índios Yanomamis, em Roraima.

O Nas Quatro Linhas é um podcast apresentado por Pedro Hara, com edição de Elvis Diovany e vai ao ar quinzenalmente, no YouTube e Instagram do Portal 6.

Assista!