Podcast Nas Quatro Linhas chega a segunda edição com muito futebol e política

Foi ao ar nesta segunda-feira (16) a segunda edição do podcast Nas Quatro Linhas, que mistura futebol e política em Goiás, no Brasil e no Mundo.

Neste episódio o anfitrião Pedro Hara recebe o jornalista Carlos Humberto Rocha e aborda os desdobramentos das invasões bolsonaristas em Brasília, a queda do sigilo do cartão corporativo e o início dos estaduais no país.

O Nas Quatro Linhas será vinculado quinzenalmente nas redes sociais e no YouTube do Portal 6.

Assista